Жителей Северодонецка не принимают в больнице, потому что ее готовят для военных РФ, - ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Луганской ОВА.

"Дошла очередь и до Северодонецка, где больных из больницы отправляют домой", - говорится в сообщении.

В Луганской ОВА отмечают, что там готовят помещение под хирургию для военных РФ. Ранее раненых везли вглубь территорий, не оставляли их в разграбленных самими же оккупантами медицинских учреждениях.

"Пока их такое количество, что под больницы переоборудованы даже медучреждения в прифронтовых населенных пунктах", - добавили в ОВА.