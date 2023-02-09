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Жителей Северодонецка не принимают в больнице, потому что ее готовят для военных РФ, - ОВА

Фото: Северодонецк (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Больных жителей Северодонецка отправляют домой, поскольку помещение больницы готовят под хирургию для военных РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Луганской ОВА.

"Дошла очередь и до Северодонецка, где больных из больницы отправляют домой", - говорится в сообщении.

В Луганской ОВА отмечают, что там готовят помещение под хирургию для военных РФ. Ранее раненых везли вглубь территорий, не оставляли их в разграбленных самими же оккупантами медицинских учреждениях.

"Пока их такое количество, что под больницы переоборудованы даже медучреждения в прифронтовых населенных пунктах", - добавили в ОВА.

Напомним, что во временно захваченном российскими войсками Северодонецке смертность увеличилась в пять раз.

Россияне продолжают заселять своих военных в пустые квартиры и дома в оккупированном Северодонецке.

После деоккупации Кременной Вооруженные силы Украины будут плацдарм для наступления на Северодонецк и Рубежное в Луганской области.

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