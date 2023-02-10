Мешканців Київської області попередили про загрозу атаки дронами

У Київській області сьогодні, 10 лютого, увечері існує загроза атаки росіян за допомогою іранських дронів-камікадзе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА в Telegram.
"Київська область! Загроза атаки дронами", - йдеться у повідомленні відомства.
У Київській ОВА також закликали мешканців перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни сьогодні ввечері почали запускати дрони-камікадзе Україною.
При цьому ворожі БПЛА вже почали збивати українські захисники. Відомо про шість знищених повітряних цілей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.