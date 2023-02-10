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Жителей Киевской области предупредили об угрозе атаки дронами

Фото: жителей Киевской области предупредили об угрозе атаки дронами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Киевской области сегодня, 10 февраля, вечером существует угроза атаки россиян при помощи иранских дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА в Telegram.

"Киевская область! Угроза атаки дронами", - сказано в сообщении ведомства.

В Киевской ОВА также призвали жителей находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Напомним, ранее стало известно, что россияне сегодня вечером начали запускать дроны-камикадзе по Украине.

При этом вражеские БПЛА уже начали сбивать украинские защитники. Известно о шести уничтоженных воздушных целях.

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