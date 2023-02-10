Жителей Киевской области предупредили об угрозе атаки дронами

В Киевской области сегодня, 10 февраля, вечером существует угроза атаки россиян при помощи иранских дронов-камикадзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА в Telegram.
"Киевская область! Угроза атаки дронами", - сказано в сообщении ведомства.
В Киевской ОВА также призвали жителей находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
Напомним, ранее стало известно, что россияне сегодня вечером начали запускать дроны-камикадзе по Украине.
При этом вражеские БПЛА уже начали сбивать украинские защитники. Известно о шести уничтоженных воздушных целях.
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