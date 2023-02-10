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Мешканців Київської області попередили про загрозу атаки дронами

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Київська область, П'ятниця 10 лютого 2023 22:41
Мешканців Київської області попередили про загрозу атаки дронами Фото: мешканців Київської області попередили про загрозу атаки дронами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Київській області сьогодні, 10 лютого, увечері існує загроза атаки росіян за допомогою іранських дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА в Telegram.

"Київська область! Загроза атаки дронами", - йдеться у повідомленні відомства.

У Київській ОВА також закликали мешканців перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни сьогодні ввечері почали запускати дрони-камікадзе Україною.

При цьому ворожі БПЛА вже почали збивати українські захисники. Відомо про шість знищених повітряних цілей.

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Київська область дрони Війна Росії проти України
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