Жителей Киевской области предупредили об угрозе атаки дронами

В Киевской области сегодня, 10 февраля, вечером существует угроза атаки россиян при помощи иранских дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА в Telegram .

В Киевской ОВА также призвали жителей находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Напомним, ранее стало известно, что россияне сегодня вечером начали запускать дроны-камикадзе по Украине.

При этом вражеские БПЛА уже начали сбивать украинские защитники. Известно о шести уничтоженных воздушных целях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.