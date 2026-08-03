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Мешканців Києва і області попередили про грозу: можливі перебої зі світлом

16:56 03.08.2026 Пн
1 хв
Синоптики прогнозують масштабну зливу незабаром
aimg Олена Бджола
Фото: літня злива у Києві (Getty Images)

Гроза у столичному регіоні удень 3 серпня може принести проблеми з електропостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

У Києві та області пройде гроза

Метеорологи попередили про небезпечні природні явища по території Київщини та Києва.

У найближчу годину та до кінця доби область накриє гроза.

Синоптики заявили також про І рівень небезпеки - жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.

Погода на Київщині

У Києві та області сьогодні прогнозується вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вдень 30-34°; у Києві - 32-34°.

Раніше РБК-Україна писало, що у мережі поширилася фейкова інформація про нібито аномальну спеку до +42 °C та заморозки у серпні. Синоптики спростували ці страшилки.

Крім того, погода в Україні на початку серпня відчутно зміниться. В деяких областях очікується сильна спека.

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