Мешканців Києва і області попередили про грозу: можливі перебої зі світлом

Гроза у столичному регіоні удень 3 серпня може принести проблеми з електропостачанням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.
Метеорологи попередили про небезпечні природні явища по території Київщини та Києва.
У найближчу годину та до кінця доби область накриє гроза.
Синоптики заявили також про І рівень небезпеки - жовтий.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.
У Києві та області сьогодні прогнозується вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура по області вдень 30-34°; у Києві - 32-34°.
Раніше РБК-Україна писало, що у мережі поширилася фейкова інформація про нібито аномальну спеку до +42 °C та заморозки у серпні. Синоптики спростували ці страшилки.
Крім того, погода в Україні на початку серпня відчутно зміниться. В деяких областях очікується сильна спека.