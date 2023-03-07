Мешканців Херсонської області закликають евакуюватися: як виїхати безкоштовно

"Наразі відбуваються систематичні масові ворожі обстріли міської територіальної громади. У зв’язку з тим, що більшість снарядів влучає у житлові будинки, радимо скористатися безкоштовною евакуацією, аби не ставити під загрозу власне життя та безпеку своїх рідних", - сказано у повідомленні.

З огляду на це міськрада надає детальну інформацію щодо одного зі способів безкоштовної евакуації.

Так, у Херсоні працює організація Helping to Leave, яка допомагає жителям Херсонської області безкоштовно евакуюватися до більш безпечних регіонів.

Волонтери щодня вивозять людей автобусами з Херсона до Одеси. Рейс відбувається двічі на день - о 8:00 і 13:00 з автовокзалу на вул. Полковника Кедровського, д.1.

На автовокзалі треба бути за годину до виїзду автобуса, щоб пройти перевірку документів. Ліміт по багажу - 2 сумки на особу.

Як потрапити на рейс

напишіть у Telegram-бот Helping to Leave;

заповніть форму;

зателефонуйте за номером: +380931776458

Той, хто записався на автобус, отримає відповідне смс із підтвердженням часу виїзду та номера автобуса. Запис на рейс означає, що ви забронювали за собою місце.

Якщо немає зв'язку, то можна прийти у штаб на вул. Лавреньова, 7 та записатися на евакуацію там.

При цьому міськрада підкреслює: