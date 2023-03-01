UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мешканців Харкова та області попередили про можливі пуски ракет

Фото: мешканців Харкова та області попередили про можливі пуски ракет (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Мешканців Харкова та області попереджають про пуски ракет, які здійснила РФ з аеродрому Мурманської області. Час підльоту до території України - близько 17:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника в Telegram.

"Зафіксовано пуски ворожих ракет, а саме з аеродрому "Оленья". Орієнтовний час підльоту до території України 17:00", - розповів він.

Також, за його словами, у повітрі перебувають 5 ворожих Ту-95МС, можливі ще пуски.

Як повідомлялось, російські окупанти зранку у середу, 1 березня, обстріляли Чугуїв Харківської області. Зафіксовано три "прильоти". Поранення зазнали чоловік 52 років та 13-річний хлопчик. Росіяни обстріляли Чугуїв ракетами типу С-300. Також пошкоджено навчальний заклад та котельню.

Нагадаємо, що сьогодні в Києві та області було оголошено тривогу через те, що в небі над регіоном був виявлений повітряний об'єкт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков