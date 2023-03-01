Мешканців Харкова та області попередили про можливі пуски ракет

"Зафіксовано пуски ворожих ракет, а саме з аеродрому "Оленья". Орієнтовний час підльоту до території України 17:00", - розповів він.

Також, за його словами, у повітрі перебувають 5 ворожих Ту-95МС, можливі ще пуски.

Як повідомлялось, російські окупанти зранку у середу, 1 березня, обстріляли Чугуїв Харківської області. Зафіксовано три "прильоти". Поранення зазнали чоловік 52 років та 13-річний хлопчик. Росіяни обстріляли Чугуїв ракетами типу С-300. Також пошкоджено навчальний заклад та котельню.

Нагадаємо, що сьогодні в Києві та області було оголошено тривогу через те, що в небі над регіоном був виявлений повітряний об'єкт.