Жителей Харькова и области предупредили о возможных пусках ракет

"Зафиксированы пуски вражеских ракет, а именно с аэродрома "Оленья". Ориентировочное время подлета на территорию Украины 17:00", - рассказал он.

Также, по его словам, в воздухе находятся 5 вражеских Ту-95МС, возможны еще пуски.

Как сообщалось, российские оккупанты утром в среду, 1 марта, обстреляли Чугуев Харьковской области. Зафиксировано три "прилета". Ранения получили мужчина 52 лет и 13-летний мальчик. Россияне обстреляли Чугуев ракетами типа С-300. Также повреждено учебное заведение и котельная.

Напомним, что сегодня в Киеве и области была объявлена тревога из-за того, что в небе над регионом был обнаружен воздушный объект.