Мешканців Донецької області будуть евакуйовувати до Житомирського регіону: як записатися

З 18 квітня мешканців Донецької області будуть безкоштовно евакуйовувати до Житомирської області замість Черкаської. Вона здійснюватиметься спеціальним потягом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Краматорську міську раду.
"Відповідно до рішення Урядового Координаційного штабу з 18 квітня 2023 року обов’язкову евакуацію буде перенаправлено з Черкаської до Житомирської області", - йдеться в повідомленні.
Як ходитиме потяг?
Евакуація до Житомирської області здійснюватиметься спеціальним поїздом, 1 раз на 4 дні по парних днях.
Що треба, щоб виїхати?
Необхідно:
• залишити заявку за телефоном:
097 804 20 89;
098 890 33 18;
или 066 28 56 290.
Для евакуації тяжко хворих і осіб з інвалідністю просимо телефонувати за номерами:
(099) 710 48 72;
(099) 311 53 36;
(099) 311 53 14;
096 108 60 48;
096 108 52 24;
• дістатися до місця збору, звідки буде безкоштовний підвіз до
евакуаційного потяга у Покровську;
• оселитися у Житомирській області - це безкоштовно.
Яку допомогу отримають переселенці
• безкоштовне житло у закладах комунальної власності (визначених місцями компактного проживання) Житомирської області;
• щомісячна виплата допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;
• гуманітарна допомога;
• психологічна допомога;
• медична допомога тощо.
Як повідомлялось, окрім Бахмута Донецької області, примусову евакуацію дітей можуть запровадити ще у 13 громадах регіону.
Нагадаємо, 1 квітня члени міської комісії із захисту прав дитини у Слов'янську прийняли рішення позбавити обов'язків опікунів, які відмовляться від евакуації дітей.
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