Жителей Донецкой области будут эвакуировать в Житомирский регион: как записаться

"В соответствии с решением Правительственного Координационного штаба с 18 апреля 2023 года обязательная эвакуация будет перенаправлена из Черкасской в Житомирскую область", - говорится в сообщении.

Как будет ходить поезд?

Эвакуация в Житомирскую область будет осуществляться специальным поездом, 1 раз в 4 дня по четным дням.

Что нужно, чтобы уехать?

Необходимо:

• оставить заявку по телефону:

097 804 20 89;

098 890 33 18;

или 066 28 56 290.

Для эвакуации тяжело больных и лиц с инвалидностью просим звонить по номерам:

(099) 710 48 72;

(099) 311 53 36;

(099) 311 53 14;

096 108 60 48;

096 108 52 24;

• добраться до места сбора, откуда будет бесплатный подвоз к эвакуационному поезду в Покровске;

• поселиться в Житомирской области - это бесплатно.

Какую помощь получат переселенцы

• бесплатное жилье в заведениях коммунальной собственности (определенных местами компактного проживания) Житомирской области;

• ежемесячная выплата пособия на проживание внутренне перемещенным лицам;

• гуманитарная помощь;

• психологическая помощь;

• медицинская помощь и т.д.