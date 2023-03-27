Мешканців частини Херсонської області попередили про відключення світла: названо терміни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА в Telegram .

"Орієнтовно з 10:00 до 16:00 світло вимикають у Бериславі, Новобериславі, Шляховому та Томариному. Просимо поставитися з розумінням, енергетики докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше відновити пошкоджені росіянами мережі", - зазначають в ОВА.

Як зазначають у відомстві, заплановані відключення світла пов'язані з проведенням аварійно-ремонтних робіт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві сьогодні, 27 березня, вдень повністю відновили електропостачання після аварії.

Також ми писали, що світло у частині Херсонської області відключали минулого тижня.

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