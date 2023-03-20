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У частині Херсонської області сьогодні відключать світло: у чому причина

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Білозерка, Понеділок 20 березня 2023 10:05
У частині Херсонської області сьогодні відключать світло: у чому причина Фото: жителів Херсонської області попередили про відключення світла (GettyImages)
Автор: Наталія Юрченко

У Херсонській області сьогодні, 20 березня, проведуть ремонтні роботи. Тому у деяких населених пунктах не буде світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Сьогодні з 9:00 до 16:00 для проведення ремонту тимчасово будуть відключені споживачі електроенергії кількох сіл Білозерської громади", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська за минулу добу 86 разів обстріляли територію Херсонської області. Окупанти застосували важку артилерію та "Гради".

Через ворожі атаки шестеро жителів Херсонської області отримали поранення.

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