Жителей части Херсонской области предупредили об отключениях света: названы сроки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА в Telegram .

"Ориентировочно с 10:00 до 16:00 свет выключат в Бериславе, Новобериславе, Шляховом и Томарином. Просим отнестись с пониманием, энергетики прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденные россиянами сети", - отмечают в ОВА.

Как отмечают в ведомстве, запланированные отключения света связаны с проведением аварийно-ремонтных работ.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве сегодня, 27 марта, днем полностью восстановили электроснабжение после аварии.

Также мы писали, что свет в части Херсонской области отключали на прошлой неделе.

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