Мешканці звільнених територій отримають допомогу: названо умови
Мешканці звільнених територій Харківської області отримують разову грошову допомогу в розмірі 1200 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
"Разом із Червоним Хрестом ми почали здійснювати перші виплати готівкою. Кожна дитина та людина похилого віку отримає по 1200 грн безповоротної допомоги. На цей проект може бути залучено пів мільярда гривень. Робимо усе, щоб люди якнайшвидше їх отримали", - повідомила віце-прем’єр Ірина Верещук.
Всього планується виплатити допомогу майже 200 тисячам осіб. В разі потреби Міжнародний Комітет Червоного Хреста та інші партнери Товариства Червоного Хреста України обіцяють забезпечити необхідний обсяг додаткового фінансування.
Перелік осіб складає відповідна тергромада й передає ОВА. Виплати проводить "Укрпошта".
Куди дзвонити
- звертайтесь до Мінреінтеграції на цілодобову гарячу лінію з кризових питань: 15-48
- телефонуйте на гарячу лінію уповноваженого з питань ВПО: +38 (066) 813 62 39.
Як повідомлялось, переселенці, які не отримали виплати, зможуть повторно оформити заявку на допомогу. Відповідне рішення прийнято урядом.
Крім того, діти у сім'ях, які постраждали від війни в Україні, зможуть отримати ще одну виплату. На такі цілі виділяє кошти одна із благодійних організацій.
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