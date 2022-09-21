Мешканці звільнених територій отримають допомогу: названо умови

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції .

"Разом із Червоним Хрестом ми почали здійснювати перші виплати готівкою. Кожна дитина та людина похилого віку отримає по 1200 грн безповоротної допомоги. На цей проект може бути залучено пів мільярда гривень. Робимо усе, щоб люди якнайшвидше їх отримали", - повідомила віце-прем’єр Ірина Верещук.

Всього планується виплатити допомогу майже 200 тисячам осіб. В разі потреби Міжнародний Комітет Червоного Хреста та інші партнери Товариства Червоного Хреста України обіцяють забезпечити необхідний обсяг додаткового фінансування.

Перелік осіб складає відповідна тергромада й передає ОВА. Виплати проводить "Укрпошта".

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