Переселенцы, оставшиеся без выплат, смогут повторно оформить заявку на помощь
Переселенцы, которые не получили выплаты, смогут повторно оформить заявку на помощь. Соответсвующее решение принято правительством.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Faсebook Минреинтеграции.
"Внутри перемещенные лица, которые подавали заявления через "Дію" до 30 апреля 2022 года, но не получили помощи, смогут дополнительно обратиться с заявлением в орган соцзащиты населения и получить выплату", - говорится в сообщении.
Для получения помощи необходимо:
- прийти в орган соцзащиты населения;
- написать заявление;
- дополнительно подать информацию, хранящуюся на носителях, что подтверждает факт подачи заявления через приложение "Дія";
"Помощь предоставляется в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявления. Это можно сделать до 1 октября 2022", - отметили в Минреинтеграции.
Фото: алгоритм действия для получения помощи (facebook.com/MReintegration)
Напомним, ранее в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных рассказали, почему многие переселенцы до сих пор не получили соцвыплаты.
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