Переселенцы, оставшиеся без выплат, смогут повторно оформить заявку на помощь

Переселенцы, которые не получили выплаты, смогут повторно оформить заявку на помощь. Соответсвующее решение принято правительством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Faсebook Минреинтеграции.

"Внутри перемещенные лица, которые подавали заявления через "Дію" до 30 апреля 2022 года, но не получили помощи, смогут дополнительно обратиться с заявлением в орган соцзащиты населения и получить выплату", - говорится в сообщении.

Для получения помощи необходимо:

прийти в орган соцзащиты населения;

написать заявление;

дополнительно подать информацию, хранящуюся на носителях, что подтверждает факт подачи заявления через приложение "Дія";

"Помощь предоставляется в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявления. Это можно сделать до 1 октября 2022", - отметили в Минреинтеграции.

Фото: алгоритм действия для получения помощи (facebook.com/MReintegration)