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10 тысяч гривен на ребенка. Появилась еще одна выплата для пострадавших от войны

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Суббота 09 июля 2022 11:25
10 тысяч гривен на ребенка. Появилась еще одна выплата для пострадавших от войны Фото: Переселенцы в Дрогобыче (УНИАН)
Автор: Катерина Гончарова

Помощь смогут получить дети, поучившие ранение или иное повреждение из-за вторжения РФ

Дети в семьях, пострадавших от войны в Украине, смогут получить еще одну выплату. На такие цели выделяет средства одна из благотворительных организаций.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на благотворительную организацию СОС "Детские городки".

Неприбыльная организация предоставляет помощь семьям детей, которые получили ранения в результате боевых действий. Семьи с детьми могут получить комплексную помощь: она включает финансовую компенсацию (10 000 гривен), помощь в оформлении документов, психологическую поддержку и бесплатные юридические консультации.

Кто может получить помощь

Обратиться за финансовой, юридической и психологической помощью может семья, в которой ребенок получил ранение или иное повреждение в результате военного вторжения России в Украину. Такая программа действует по всей территории Украины. Аналогичную помощь могут получить те, кто выехал за границу.

10 тысяч гривен на ребенка. Появилась еще одна выплата для пострадавших от войны

Фото: Программа действует по всей Украине а также для тех детей, которые спасаются от войны за границей (Getty Images)

Помощь включает в себя несколько элементов.

  • финансовая помощь – одноразовая выплата на каждого ребенка, который получил ранения (10 000 гривен);
  • сопровождение и помощь в процессе оформления социальных выплат, инвалидности и получении других специальных статусов;
  • медицинские услуги – диагностика, медикаментозное лечение, хирургические операции и протезирование;
  • консультации по социальным вопросам и юридическая поддержка;
  • процесс реабилитации;
  • психологическая помощь – как самим детям, так и членам их семей;
  • другая помощь в зависимости от потребностей пострадавшей от войны семьи.

Как получить помощь

Чтобы участвовать в программе от благотворительной организации, нужно заполнить форму на сайте фонда "СОС Детские городки" и подготовить такие документы:

  1. паспорт одного из родителей или другого законного представителя ребенка;
  2. ИНН законного представителя ребенка;
  3. свидетельство о рождении или паспорте ребенка;
  4. ИНН ребенка (при наличии);
  5. реквизиты денежного счета (номер IBAN);
  6. медицинская выписка или справка от Национальной полиции или выписку о внесении случая в Единый реестр досудебных расследований (при наличии). Это необходимо, чтобы подтвердить факт ранения.

После получения и обработки заявки представители благотворительной организации свяжутся с семьей, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество.

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