10 тысяч гривен на ребенка. Появилась еще одна выплата для пострадавших от войны
Помощь смогут получить дети, поучившие ранение или иное повреждение из-за вторжения РФ
Дети в семьях, пострадавших от войны в Украине, смогут получить еще одну выплату. На такие цели выделяет средства одна из благотворительных организаций.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на благотворительную организацию СОС "Детские городки".
Неприбыльная организация предоставляет помощь семьям детей, которые получили ранения в результате боевых действий. Семьи с детьми могут получить комплексную помощь: она включает финансовую компенсацию (10 000 гривен), помощь в оформлении документов, психологическую поддержку и бесплатные юридические консультации.
Кто может получить помощь
Обратиться за финансовой, юридической и психологической помощью может семья, в которой ребенок получил ранение или иное повреждение в результате военного вторжения России в Украину. Такая программа действует по всей территории Украины. Аналогичную помощь могут получить те, кто выехал за границу.
Фото: Программа действует по всей Украине а также для тех детей, которые спасаются от войны за границей (Getty Images)
Помощь включает в себя несколько элементов.
- финансовая помощь – одноразовая выплата на каждого ребенка, который получил ранения (10 000 гривен);
- сопровождение и помощь в процессе оформления социальных выплат, инвалидности и получении других специальных статусов;
- медицинские услуги – диагностика, медикаментозное лечение, хирургические операции и протезирование;
- консультации по социальным вопросам и юридическая поддержка;
- процесс реабилитации;
- психологическая помощь – как самим детям, так и членам их семей;
- другая помощь в зависимости от потребностей пострадавшей от войны семьи.
Как получить помощь
Чтобы участвовать в программе от благотворительной организации, нужно заполнить форму на сайте фонда "СОС Детские городки" и подготовить такие документы:
- паспорт одного из родителей или другого законного представителя ребенка;
- ИНН законного представителя ребенка;
- свидетельство о рождении или паспорте ребенка;
- ИНН ребенка (при наличии);
- реквизиты денежного счета (номер IBAN);
- медицинская выписка или справка от Национальной полиции или выписку о внесении случая в Единый реестр досудебных расследований (при наличии). Это необходимо, чтобы подтвердить факт ранения.
После получения и обработки заявки представители благотворительной организации свяжутся с семьей, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество.
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