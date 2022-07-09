10 тысяч гривен на ребенка. Появилась еще одна выплата для пострадавших от войны

Помощь смогут получить дети, поучившие ранение или иное повреждение из-за вторжения РФ

Дети в семьях, пострадавших от войны в Украине, смогут получить еще одну выплату. На такие цели выделяет средства одна из благотворительных организаций.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на благотворительную организацию СОС "Детские городки".

Неприбыльная организация предоставляет помощь семьям детей, которые получили ранения в результате боевых действий. Семьи с детьми могут получить комплексную помощь: она включает финансовую компенсацию (10 000 гривен), помощь в оформлении документов, психологическую поддержку и бесплатные юридические консультации.

Кто может получить помощь

Обратиться за финансовой, юридической и психологической помощью может семья, в которой ребенок получил ранение или иное повреждение в результате военного вторжения России в Украину. Такая программа действует по всей территории Украины. Аналогичную помощь могут получить те, кто выехал за границу.

Фото: Программа действует по всей Украине а также для тех детей, которые спасаются от войны за границей (Getty Images)

Помощь включает в себя несколько элементов.

финансовая помощь – одноразовая выплата на каждого ребенка, который получил ранения (10 000 гривен);

сопровождение и помощь в процессе оформления социальных выплат, инвалидности и получении других специальных статусов;

медицинские услуги – диагностика, медикаментозное лечение, хирургические операции и протезирование;

консультации по социальным вопросам и юридическая поддержка;

процесс реабилитации;

психологическая помощь – как самим детям, так и членам их семей;

другая помощь в зависимости от потребностей пострадавшей от войны семьи.

Как получить помощь

Чтобы участвовать в программе от благотворительной организации, нужно заполнить форму на сайте фонда "СОС Детские городки" и подготовить такие документы:

паспорт одного из родителей или другого законного представителя ребенка; ИНН законного представителя ребенка; свидетельство о рождении или паспорте ребенка; ИНН ребенка (при наличии); реквизиты денежного счета (номер IBAN); медицинская выписка или справка от Национальной полиции или выписку о внесении случая в Единый реестр досудебных расследований (при наличии). Это необходимо, чтобы подтвердить факт ранения.

После получения и обработки заявки представители благотворительной организации свяжутся с семьей, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество.

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