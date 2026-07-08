Мешканці Вишневого отримають компенсацію за зруйноване житло після атаки РФ

Уряд доручив профільним міністерствам невідкладно підготувати рішення про виділення з резервного фонду 3,04 млрд гривень для Вишневого Київської області.

Гроші планують спрямувати насамперед на підтримку людей, чиє житло було зруйноване або пошкоджене внаслідок російської атаки. Йдеться як про компенсації власникам, так і про відбудову будинків, які зазнали найбільших руйнувань.

Окрему частину фінансування передбачають на капітальний ремонт багатоповерхівок та відновлення інженерних мереж.

Що відомо про наслідки удару по Вишневому

Російська атака по Вишневому 6 липня стала однією з найруйнівніших для Київської області.

Попереднє обстеження показало, що пошкоджень зазнали 253 приватні та 27 багатоквартирних будинків.