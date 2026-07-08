Жители Вишневого получат компенсацию за разрушенное жилье после атаки РФ

Правительство готовит решение о масштабной финансовой поддержке города, пострадавшего в результате российской атаки 6 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
Правительство поручило профильным министерствам безотлагательно подготовить решение о выделении из резервного фонда 3,04 млрд гривен для Вишневого в Киевской области.
Деньги планируют направить прежде всего на поддержку людей, чье жилье было разрушено или повреждено в результате российской атаки. Речь идет как о компенсациях собственникам, так и о восстановлении домов, подвергшихся наибольшим разрушениям.
Отдельную часть финансирования предполагают капитальный ремонт многоэтажек и восстановление инженерных сетей.
Российская атака по Вишневому 6 июля стала одной из самых разрушительных для Киевской области.
Предварительное обследование показало, что повреждения получили 253 частных и 27 многоквартирных домов.
В многоэтажках выбиты 1692 окна, а еще 65 обращений поступило от представителей бизнеса, чье имущество пострадало из-за атаки.
Президент Украины Владимир Зеленский уже поручил Службе безопасности Украины и разведке выяснить все обстоятельства взрывов в Вишневом.