Жители Вишневого получат компенсацию за разрушенное жилье после атаки РФ

Правительство поручило профильным министерствам безотлагательно подготовить решение о выделении из резервного фонда 3,04 млрд гривен для Вишневого в Киевской области.

Деньги планируют направить прежде всего на поддержку людей, чье жилье было разрушено или повреждено в результате российской атаки. Речь идет как о компенсациях собственникам, так и о восстановлении домов, подвергшихся наибольшим разрушениям.

Отдельную часть финансирования предполагают капитальный ремонт многоэтажек и восстановление инженерных сетей.

Что известно о последствиях удара по Вишневому

Российская атака по Вишневому 6 июля стала одной из самых разрушительных для Киевской области.

Предварительное обследование показало, что повреждения получили 253 частных и 27 многоквартирных домов.