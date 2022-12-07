Мешканці трьох будинків, оновлених після обстрілів РФ, можуть повертатися до своїх помешкань, - Кличко

Мешканці будинку на Чорнобильській, який сильно постраждав від російських обстрілів та був повністю відновлений, найближчим часом почнуть повертатися до своїх квартир. Ще до двох відновлених будинків люди почали заселятися раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"На початку літа ми розпочали відновлювальні роботи в 16 найбільш пошкоджених обстрілами російських варварів житлових будинках. У червні ми перевіряли, як розпочинали відновлення цього будинку на вулиці Чорнобильській. Пізніше були з перевірками і на інших будинках - на вулиці Богатирській, проспектах Валерія Лобановського, Свободи, на вулиці Ірпінській. На останніх двох об’єктах люди вже повертаються у свої помешкання", - повідомив Кличко.

Він також нагадав, що у 16-поверхівці на Чорнобильській внаслідок російських обстрілів 64 квартири вигоріли повністю, інші 62 постраждали частково.

"Обстеження технічного стану будинку виявили, що несучі конструкції будівлі не пошкоджені. І будинок може бути відновлений. У будинку утеплили фасад, встановили нові вікна, перегородки сантехнічних приміщень, замінили ліфти, дах, відремонтували вхід до будинку. Підсилили збірні залізобетонні елементи. Влаштували нові електричні та сантехнічні мережі. Практично завершили соціальний ремонт у квартирах. Уже найближчими днями мешканці розпочнуть заселятися у свої квартири в повністю оновленому будинку", - підкреслив Кличко.

Загалом у столиці ракетними обстрілами пошкоджені понад 678 об’єктів. Із них понад 350 житлових будинків, 77 закладів освіти, 80 об’єктів житлово-комунального господарства, 25 об’єктів транспортної інфраструктури, 26 - охорони здоров’я.

На відновлювальні роботи столиця виділила з резервного фонду міського бюджету майже 600 млн грн. Ще 200 млн грн виділив уряд.