Жители трех домов, обновленных после обстрелов РФ, могут возвращаться в свои квартиры, - Кличко

Жители дома на Чернобыльской, который сильно пострадал от российских обстрелов и полностью восстановлен, в ближайшее время начнут возвращаться в свои квартиры. Еще в два восстановленных дома люди стали заселяться раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"В начале лета мы приступили к восстановительным работам в 16 наиболее поврежденных обстрелами российских варваров жилых домах. В июне мы проверяли, как начинали восстановление этого дома по улице Чернобыльской. Позже были с проверками и на других домах - на улице Богатырской, проспектах Валерия Лобановского, Свободы, на улице Ирпенской. На последних двух объектах люди уже возвращаются в свои дома", - сообщил Кличко.

Он также напомнил, что в 16-этажке на Чернобыльской в результате российских обстрелов 64 квартиры выгорели полностью, остальные 62 пострадали частично.

«Обследования технического состояния дома выявили, что несущие конструкции не повреждены. И дом может быть восстановлен. В доме утеплили фасад, установили новые окна, перегородки сантехнических помещений, заменили лифты, крышу, отремонтировали вход в дом. Усилили сборные железобетонные элементы. Обустроили новые электрические и сантехнические сети. Практически завершили социальный ремонт в квартирах. Уже в ближайшие дни жители начнут заселяться в свои квартиры в полностью обновленном доме", - подчеркнул Кличко.

Всего в столице ракетными обстрелами повреждено более 678 объектов. Из них более 350 жилых домов, 77 учебных заведений, 80 объектов жилищно-коммунального хозяйства, 25 объектов транспортной инфраструктуры, 26 – здравоохранения.

На восстановительные работы столица выделила из резервного фонда городского бюджета около 600 млн грн. Еще 200 млн грн выделило правительство.