Мешканці одного з районів Києва залишаться без газу на цілий день: дата й адреси

Мешканців одного з районів Києва попередили про тимчасове припинення розподілу газу до будинків. Це пов'язано з проведенням аварійних робіт.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Київгаз".
Згідно з інформацією акціонерного товариства, розподіл газу буде тимчасово припинено:
Уточнюється, що це пов'язано з проведенням аварійних робіт із заміни засувки на газопроводі середнього тиску.
В АТ "Київгаз" надали також перелік адрес (будинків), до яких розподіл газу буде тимчасово припинено:
"Мешканців вказаних будинків просимо перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами", - наголосили у компанії.
Зазначається, що відновлення газорозподілу буде здійснюватися за умови відсутності порушень Правил безпеки систем газопостачання.
Крім того, українців просять надати представникам АТ "Київгаз" безперешкодний доступ до всіх газифікованих приміщень будинків.
У разі виникнення питань, можна звертатись до фахівців компанії:
"Перепрошуємо за тимчасові незручності", - підсумували в акціонерному товаристві.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що через масовані атаки РФ в Україні може бути дефіцит газу.
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