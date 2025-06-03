Мешканці одного з районів Києва залишаться без газу на цілий день: дата й адреси

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що через масовані атаки РФ в Україні може бути дефіцит газу.

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