Жители одного из районов Киева останутся без газа на целый день: дата и адреса

Жителей одного из районов Киева предупредили о временном прекращении распределения газа в дома. Это связано с проведением аварийных работ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Киевгаз".
Согласно информации акционерного общества, распределение газа будет временно прекращено:
Уточняется, что это связано с проведением аварийных работ по замене задвижки на газопроводе среднего давления.
В АО "Киевгаз" предоставили также перечень адресов (домов), распределение газа к которым будет временно прекращено:
"Жителей указанных домов просим перекрыть краны на газопроводах перед газовыми приборами", - подчеркнули в компании.
Отмечается, что восстановление газораспределения будет осуществляться при условии отсутствия нарушений Правил безопасности систем газоснабжения.
Кроме того, украинцев просят предоставить представителям АО "Киевгаз" беспрепятственный доступ ко всем газифицированным помещениям домов.
В случае возникновения вопросов, можно обращаться к специалистам компании:
"Приносим извинения за временные неудобства", - подытожили в акционерном обществе.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что из-за массированных атак РФ в Украине может быть дефицит газа.
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