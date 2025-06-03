Жители одного из районов Киева останутся без газа на целый день: дата и адреса

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что из-за массированных атак РФ в Украине может быть дефицит газа.

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