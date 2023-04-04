Мешканці Києва та області можуть чути вибухи: працюватимуть сапери

Сьогодні у Вишгородському районі сапери ДСНС будуть знищувати вибухонебезпечні предмети. Тому в деяких районах міста та області може бути гучно.

Українців закликають зберігати спокій, а під час тривоги перебувати в укриттях.

Нагадаємо, 2 квітня біля житлового будинку у Білій Церкві стався вибух, внаслідок чого загинула людина.

Також зазначимо, що нещодавно собака у селі Мощун Київської області лісі виявив гранату.

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