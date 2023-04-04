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Жители Киева и области могут слышать взрывы: будут работать саперы

Иллюстративное фото: жители Киева и области могут слышать взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Во вторник, 4 апреля, в Киеве и области могут раздаваться звуки взрывов. Они связаны с уничтожением взрывоопасных предметов в северных окрестностях столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА.

Сегодня в Вышгородском районе саперы ГСЧС будут уничтожать взрывоопасные предметы. Потому в некоторых районах города и области может быть громко.

Украинцев призывают сохранять спокойствие, а во время тревоги находиться в укрытиях.

Напомним, 2 апреля возле жилого дома в Белой Церкви произошел взрыв, в результате чего погиб человек.

Также отметим, что недавно собака в селе Мощун Киевской области в лесу обнаружила гранату.

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