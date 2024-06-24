Мешканці частини Херсона кілька днів залишаються без світла через обстріли росіян

За його словами, весь цей час тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики залучили колег з інших регіонів, щоб швидше полагодити пошкоджені об’єкти і мережі та повернути людям послугу.

"Про повне відновлення електроживлення у будинках, які були знеструмлені через ворожі обстріли минулого тижня, ми повідомимо додатково", - додав він.