Жители части Херсона несколько дней остаются без света из-за обстрелов россиян

По его словам, все это время продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики привлекли коллег из других регионов, чтобы поскорее починить поврежденные объекты и сети и вернуть людям услугу.

"О полном восстановлении электропитания в домах, которые были обесточены из-за вражеских обстрелов на прошлой неделе, мы сообщим дополнительно", - добавил он.