Жители части Херсона несколько дней остаются без света из-за обстрелов россиян

Жители некоторых районов Херсона, в частности Корабельного, уже несколько суток остаются без электроснабжения из-за значительных повреждений энергетических объектов в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск.
Об этом заявил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram.
По его словам, все это время продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики привлекли коллег из других регионов, чтобы поскорее починить поврежденные объекты и сети и вернуть людям услугу.
"О полном восстановлении электропитания в домах, которые были обесточены из-за вражеских обстрелов на прошлой неделе, мы сообщим дополнительно", - добавил он.
Херсон был освобожден от российских оккупационных войск в ноябре 2022 года. После этого он постоянно находится под обстрелами.
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин 20 июня сообщил о том, что в результате российских обстрелов Херсон остался без света.
Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что свет в Херсоне могут вернуть уже сегодня-завтра.