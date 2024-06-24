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Мешканці частини Херсона кілька днів залишаються без світла через обстріли росіян

Україна, Понеділок 24 червня 2024 12:04
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Мешканці частини Херсона кілька днів залишаються без світла через обстріли росіян Фото: світло у Херсон повернули частково (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Мешканці деяких районів Херсона, зокрема Корабельного, вже кілька діб залишаються без електропостачання через значні пошкодження енергетичних об’єктів внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ.

Про це заявив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Telegram.

За його словами, весь цей час тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики залучили колег з інших регіонів, щоб швидше полагодити пошкоджені об’єкти і мережі та повернути людям послугу.

"Про повне відновлення електроживлення у будинках, які були знеструмлені через ворожі обстріли минулого тижня, ми повідомимо додатково", - додав він.

Обстріли Херсона

Херсон був звільнений від російських окупаційних військ у листопаді 2022 року. Після цього він постійно перебуває під обстрілами.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін 20 червня повідомив про те, що в результаті російського обстрілу Херсон залишився без світла.

Заступник міністра енергетики України Світлана Гринчук у той же день заявила, що світло у Херсоні можуть повернути вже сьогодні-завтра.

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Херсон Відключеня світла
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