Мешканці частини Херсона кілька днів залишаються без світла через обстріли росіян

Мешканці деяких районів Херсона, зокрема Корабельного, вже кілька діб залишаються без електропостачання через значні пошкодження енергетичних об’єктів внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ.

Про це заявив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Telegram.

За його словами, весь цей час тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики залучили колег з інших регіонів, щоб швидше полагодити пошкоджені об’єкти і мережі та повернути людям послугу. "Про повне відновлення електроживлення у будинках, які були знеструмлені через ворожі обстріли минулого тижня, ми повідомимо додатково", - додав він.