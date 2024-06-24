Жители части Херсона несколько дней остаются без света из-за обстрелов россиян

Жители некоторых районов Херсона, в частности Корабельного, уже несколько суток остаются без электроснабжения из-за значительных повреждений энергетических объектов в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск.

Об этом заявил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram.

По его словам, все это время продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики привлекли коллег из других регионов, чтобы поскорее починить поврежденные объекты и сети и вернуть людям услугу. "О полном восстановлении электропитания в домах, которые были обесточены из-за вражеских обстрелов на прошлой неделе, мы сообщим дополнительно", - добавил он.