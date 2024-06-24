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Жители части Херсона несколько дней остаются без света из-за обстрелов россиян

Украина, Понедельник 24 июня 2024 12:04
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Жители части Херсона несколько дней остаются без света из-за обстрелов россиян Фото: свет в Херсон повернули частично (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Жители некоторых районов Херсона, в частности Корабельного, уже несколько суток остаются без электроснабжения из-за значительных повреждений энергетических объектов в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск.

Об этом заявил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram.

По его словам, все это время продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики привлекли коллег из других регионов, чтобы поскорее починить поврежденные объекты и сети и вернуть людям услугу.

"О полном восстановлении электропитания в домах, которые были обесточены из-за вражеских обстрелов на прошлой неделе, мы сообщим дополнительно", - добавил он.

Обстрелы Херсона

Херсон был освобожден от российских оккупационных войск в ноябре 2022 года. После этого он постоянно находится под обстрелами.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин 20 июня сообщил о том, что в результате российских обстрелов Херсон остался без света.

Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что свет в Херсоне могут вернуть уже сегодня-завтра.

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