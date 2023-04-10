Мешканець Львова закликав розділити Україну. Його засудили до 5,5 років тюрми

Житель Львова у соціальних мережах закликав розділити Україну та утворити "нову державу". Чоловіка затримали та засудили до 5 років 6 місяців позбавлення волі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.
У своїх публікаціях чоловік розповсюджував матеріали із закликами до припинення існування України. Він також закликав створити на частині її території нову державу - "Федеративну Республіку Україна".
"Також він розміщував матеріали, де негативно висловлювався та принижував мешканців західних областей, жителів сільської місцевості та євреїв", - йдеться у повідомленні.
Чоловіка звинуватили у злочинах, які передбачені наступними статтями Кримінального кодексу України:
Його було засуджено до 5 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна.
Нагадаємо, що двоє жителів Горлівки (Донецька область) вступили до лав "ДНР" та вирішили воювати проти ЗСУ на Донбасі. Їх звинуватили у тероризмі та засудили до 15 років тюрми.
Суд виніс вирок колаборанту, який коригував російські удари по школах Миколаєва. Наступні 8 років зрадник проведе за ґратами.
Двоє жительок Херсонської області брали участь у проведенні "референдуму" під час окупації РФ. Їх затримали та засудили до 5 років позбавлення волі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.