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Мешканець Львова закликав розділити Україну. Його засудили до 5,5 років тюрми

Фото: Офіс генерального прокурора (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Житель Львова у соціальних мережах закликав розділити Україну та утворити "нову державу". Чоловіка затримали та засудили до 5 років 6 місяців позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

У своїх публікаціях чоловік розповсюджував матеріали із закликами до припинення існування України. Він також закликав створити на частині її території нову державу - "Федеративну Республіку Україна".

"Також він розміщував матеріали, де негативно висловлювався та принижував мешканців західних областей, жителів сільської місцевості та євреїв", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка звинуватили у злочинах, які передбачені наступними статтями Кримінального кодексу України:

  • Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності;
  • Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників.

Його було засуджено до 5 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

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