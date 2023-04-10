Мешканець Львова закликав розділити Україну. Його засудили до 5,5 років тюрми

У своїх публікаціях чоловік розповсюджував матеріали із закликами до припинення існування України. Він також закликав створити на частині її території нову державу - "Федеративну Республіку Україна".

"Також він розміщував матеріали, де негативно висловлювався та принижував мешканців західних областей, жителів сільської місцевості та євреїв", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка звинуватили у злочинах, які передбачені наступними статтями Кримінального кодексу України:

Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності;

Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників.

Його було засуджено до 5 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна.