Мэры США требуют освободить похищенного оккупантами городского голову Мелитополя

Конференция мэров США требует немедленно освободить похищенного российскими оккупантами городского голову Мелитополя Ивана Федорова. Организация призвала международное сообщество отреагировать на террор местного населения со стороны захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Конференции американских мэров.
"Мэры Америки требуют немедленного освобождения мэра Мелитополя Ивана Федорова. Он был жестоко схвачен, когда заботился о своих гражданах, столкнувшихся с невообразимым варварством со стороны российских войск", - отмечается в заявлении.
В организации подчеркнули, что терроризм нельзя терпеть и призвали международное сообщество сделать все необходимое для освобождения Федорова. Мэры американских городов выразили поддержку Украине в противостоянии с Россией. Они также заявили, что восхищены мужеством украинцев и лидеров страны.
Конференция мэров США - это беспартийная организация. Объединяет руководителей городов с населением от 30 тысяч человек. В нее входит более 1,4 тысячи населенных пунктов.
Напомним, мэра Мелитополя Ивана Федорова похитили 11 марта.
Отметим, 13 марта в Мелитополе оккупанты похитили главу районного совета Сергея Прийму, а днем ранее - активистку Ольгу Гайсумову.
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