На митинге в Мелитополе похитили местную активистку
Фото: митинг в Мелитополе (t_me_pravda_gerashchenko)
На сегодняшнем митинге во временно оккупированном Мелитополе похитили местную активистку Ольгу Гайсумову. Участники акции требовали отпустить мэра Ивана Федорова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Гайсумовой.
"Оккупанты похитили Ольгу Гайсумову прямо с митинга. Мелитополь, выходите!" - говорится в сообщении на странице.
Отметим, Гайсумова является одним из организаторов сегодняшнего митинга.
Напомним, сегодня жители Мелитополя вышли на митинг с требованием освободить городского голову Ивана Федорова, которого накануне похитили российские военные. По оценкам, на акцию вышли около 2 000 человек.
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