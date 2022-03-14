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Мери США вимагають звільнити викраденого окупантами міського голову Мелітополя

Автор: Дмитрий Кузнецов

Конференція мерів США вимагає негайно звільнити викраденого російськими окупантами міського голову Мелітополя Івана Федорова. Організація закликала міжнародне співтовариство відреагувати на терор місцевого населення з боку загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Конференції американських мерів.

"Мери Америки вимагають негайного звільнення мера Мелітополя Івана Федорова. Він був жорстоко схоплений, коли дбав про своїх громадян, які зіткнулися з неймовірним варварством з боку російських військ", - наголошується в заяві.

В організації підкреслили, що тероризм не можна терпіти і закликали міжнародне співтовариство зробити все необхідне для звільнення Федорова. Мери американських міст висловили підтримку Україні в протистоянні з Росією. Вони також заявили, що захоплені мужністю українців і лідерів країни.

Конференція мерів США - це безпартійна організація. Об'єднує керівників міст з населенням від 30 тисяч осіб. До неї входить понад 1,4 тисячі населених пунктів.

Нагадавши, мера Мелітополя Івана Федорова викрали 11 березня.

Зазначимо, 13 березня у Мелітополі окупанти викрали голову районної ради Сергія Прийму, а днем раніше - активістку Ольгу Гайсумову.

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