Мери США вимагають звільнити викраденого окупантами міського голову Мелітополя

Конференція мерів США вимагає негайно звільнити викраденого російськими окупантами міського голову Мелітополя Івана Федорова. Організація закликала міжнародне співтовариство відреагувати на терор місцевого населення з боку загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Конференції американських мерів.
"Мери Америки вимагають негайного звільнення мера Мелітополя Івана Федорова. Він був жорстоко схоплений, коли дбав про своїх громадян, які зіткнулися з неймовірним варварством з боку російських військ", - наголошується в заяві.
В організації підкреслили, що тероризм не можна терпіти і закликали міжнародне співтовариство зробити все необхідне для звільнення Федорова. Мери американських міст висловили підтримку Україні в протистоянні з Росією. Вони також заявили, що захоплені мужністю українців і лідерів країни.
Конференція мерів США - це безпартійна організація. Об'єднує керівників міст з населенням від 30 тисяч осіб. До неї входить понад 1,4 тисячі населених пунктів.
Нагадавши, мера Мелітополя Івана Федорова викрали 11 березня.
Зазначимо, 13 березня у Мелітополі окупанти викрали голову районної ради Сергія Прийму, а днем раніше - активістку Ольгу Гайсумову.
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