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Мэры оценили идею создания Конгресса местных и региональных властей

Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

В регионах оценили идею создания Конгресса местных и региональных властей. Мэр Днепра Борис Филатов видит несколько причин, почему на Банковой захотели создать этот Конгресс.

Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами".

По словам Филатора, во-первых, это результат правящей партии на местных выборах.

"Второе - пришло, скорее всего, понимание того, что в такой большой, сложной и разной стране, как Украина, невозможно ходить колоннами и построить КПСС. Однозначно, различные форматы диалога - формальные, неформальные - это тоже прекрасно", - сказал он.

Также, он считает, что это и стремление президента установить диалог с регионами.

По словам мэра Львова Андрея Садового, предложение возглавить Палату местных властей стало для него неожиданностью. Поэтому он решил пока ограничиться сроком в полгода на этом посту, чтобы увидеть на практике работу органа.

"Если мы работаем без политиканства и без использования местного самоуправления в чьих-то партийных интересах, тогда я готов работать. Если я увижу какие-то недобрые намерения - тогда без меня", - объяснил он изданию.

Напомним, у Зеленского рассказали об отношениях с местной властью.

Отметим, в Украине начал работу Конгресс региональных властей

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