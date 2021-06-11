Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами

Офис президента пытается сгладить отношения с местной властью, которые не заладились с первых месяцев каденции Владимира Зеленского. Как Банковая пробует сблизиться с мэрами – ниже в материале РБК-Украина.

Команда Владимира Зеленского взяла курс на дружбу с местной властью вместо конфронтации, нараставшей с первых месяцев его каденции. В прошлом году Офис президента обжился множеством конфликтов, развязанных на региональных фронтах. Мэры не слушали Банковую, Банковая не слышала мэров. Главы областных госадминистраций либо были с ними "на ножах", либо просто отсиживались в стороне, не особо влияя на какие-нибудь процессы.

Осенняя избирательная кампания добавила напряжения между центром и регионами. Попытки правящей партии подвинуть недружественных мэров и их проекты не возымели успех. Результаты местных выборов стали для президентской команды "холодным душем", заставив ее пересмотреть свои отношения с регионами.

Одним из способов проложить мост дружбы стало создание Конгресса местных и региональных властей во главе с президентом. Представители самоуправления считают это шагом в верном направлении, если он будет иметь реальный вес и не станет инструментом для сведения счетов с оппонентами.

Смена курса

Придя к власти, команда Владимира Зеленского не спешила выстраивать диалог с местными элитами. Публичные воспитательные процессы над мэрами также не шли на пользу их отношениям с центром.

Коронавирус вбил еще больший клин между Банковой и регионами. В начале карантина ответственность за подготовку городов к эпидемии переложили на местную власть. Дальше прошла волна "бунтов", когда облцентры самовольно смягчали и отказывались от карантинных ограничений. Свою роль тут сыграло и приближение местных выборов. В итоге большинство мэров переизбрались на еще один срок.

В президентской команде решили, что продолжение конфронтации с ними чревато полной потерей контроля над регионами. За проваленную работу в областях и результат на октябрьских выборах первым своей должностью поплатился тогдашний замглавы ОП Сергей Трофимов.

Вслед за ним своих кресел лишилась почти половина глав ОГА. Их заменили более компромиссными и опытными фигурами. Вместо Трофимова за региональное направление в ОП стал отвечать Кирилл Тимошенко, который взялся выравнивать отношения Банковой с местной властью.

"После прошлогодних выборов в органы местного самоуправления коммуникация между центральной и местной властями сильно изменилась. В лучшую сторону. Мы же понимаем, что когда разные ветви власти работают вместе и находят общий язык, то и выиграют от этого все – прежде всего украинцы в каждом уголке нашей страны", – сказал РБК-Украина Тимошенко.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко (фото: president.gov.ua)

На улучшение диалога с Офисом указывают и представители местной власти. Один из собеседников издания объяснил: если к Трофимову было вообще невозможно достучаться, то Тимошенко постоянно на связи с мэрами и к нему можно обратиться в случае проблем.

"Видно невооруженным глазом, что коммуникация между центральной и местной властью изменилась по всем направлениям. Начиная с того, что создан Конгресс местных и региональных властей. Фактически, это еще одна площадка для коммуникаций. И заканчивая изменениями в кадровой политике", – сказал изданию мэр Днепра Борис Филатов.

После того как в Офисе и в Кабмине заменили несколько ключевых персон по работе с региональными властями, то коммуникация значительно продвинулось вперед, считает Филатов.

"На самом деле, начало было очень сложным, потому что не до конца органы государственной власти понимают специфику местного самоуправления. Сейчас, учитывая количество проблем, которые есть в государстве, мне кажется, понимания становится больше и коммуникация происходит чаще", – рассказал РБК-Украина городской голова Львова Андрей Садовой.

Пример – решение НАК "Нафтогаз", которым заблокировали счета 65 коммунальных предприятий. Средства, уплаченные гражданами за услуги с января – заморожены, а местные коммунальные предприятия остались без денег, объяснил РБК-Украина исполнительный директор Ассоциации городов Украины (АГУ) Александр Слобожан.

"Мэры максимально остро поднимают этот вопрос на общегосударственном уровне через Ассоциацию городов. Сразу возникает инициатива провести совместную встречу, включается Офис президента и мы как-то балансируем ситуацию. Но время от времени такие вопросы возникают по многим направлениям", – отметил Садовой.

Мэр Львова Андрей Садовой (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Вопрос тарифов и финансовое состояние предприятий ТКЭ – сейчас проблема номер один для местной власти. В феврале Кабинет министров, НКРЭКУ, "Нафтогаз" и АГУ подписали меморандум о взаимопонимании. Он обозначал, что коммунальные предприятия не станут повышать цены на отопление и горячую воду, в обмен государство реструктуризирует их долги. Но центральная власть свою часть "сделки" пока не выполнила.

"Местная власть выполнила свои обязательства: во время отопительного сезона тарифы не повышались, было бесперебойное снабжение услуг. А сейчас стоит вопрос, как будут списаны образовавшиеся долги, задолженности по штрафным санкциям и как "Нафтогаз" разблокирует счета 65 коммунальных предприятий", – пояснил Александр Слобожан.

Эти вопросы были в числе главных тем, которые представители местного самоуправления поднимали во время первого заседания Конгресса местных и региональных властей 3 июня. В Офисе пообещали разобраться и проследить за выполнением меморандума.

Конгресс имени Зеленского

"Каждому президенту на середине каденции его советники предлагали запускать такой орган. Именно в этот период обычно идет активизация сотрудничества с местной властью. Сейчас проблем достаточно. Если не реагировать, недовольство будет расти и это скажется на отношении местной власти к центральной", – так описал суть нового органа один из собеседников в местном самоуправлении.

О создании Конгресса местных и региональных властей Зеленский объявил в конце февраля. Он стал своего рода реинкарнацией Рады регионального развития, действовавшей во время каденции Петра Порошенко.

Конгресс состоит из Палаты местных властей и Палаты регионов. В первой – мэры и главы ОТГ, председатели районных советов и администраций. Во второй – руководство органов областного уровня. Также при ОП запустили постоянно действующий офис Конгресса, куда могут обращаться председатели общин, администраций и советов.

Первое заседания Конгресса при участии местных властей прошло в Хмельницком. На втором заседании, состоявшемся 8 июня в Днепре, присутствовали главы облсоветов и ОГА. Со стороны центральной власти участвовали президент, руководители его Офиса, секретарь СНБО, народные депутаты и члены Кабмина.

Заседание Конгресса местных и региональных властей (фото: president.gov.ua)

По словам Тимошенко, цель Конгресса – максимально ускорить коммуникацию местной и государственной власти. Несмотря на то, что в Украине завершается децентрализация, есть множество вопросов, которые регионам нужно решать с "центром", говорит замглавы ОП.

"Мы создали такую платформу, с помощью которой в органы государственной власти очень быстро и эффективно могут достучаться представители даже самых маленьких населенных пунктов. Все предложения или проблемы, с которыми представители регионов обращаются в Конгресс, будут решаться через решения президента, правительства или парламента", – объяснил Тимошенко.

Один из источников в местном самоуправлении утверждает, что идея о создании нового органа принадлежит руководителю ОП Андрею Ермаку. Сам он в комментарии РБК-Украина пояснил: Конгресс местных и региональных властей дает возможность привлечь их к обсуждению ключевых проблем.

По словам Ермака, на заседаниях палат Конгресса уже обсуждаются конкретные задачи: модернизация коммунальной инфраструктуры, упрощение процедур в строительстве и обновление инструментов стимулирования инвестиций, в частности, технопарков.

"Новые беспрецедентно широкие полномочия на местах – это также новая и серьезная ответственность. Мировой опыт говорит о том, что широкие полномочия не всегда гарантируют успех и ускоряют развитие, а иногда могут стать даже тормозом для него. Поэтому Конгресс – это также механизм для объединения представителей органов власти всех уровней в одну мощную команду для ускорения положительных преобразований в Украине", – заявил глава ОП.

В местном самоуправлении положительно высказываются о шагах Банковой навстречу регионам. Но при этом с осторожностью оценивают исход этой "дружбы".

"Что выйдет из этого диалога – покажут результаты. Это прежде всего закон о списании долгов коммунальных предприятий перед НАК "Нафтогазом". Второе – разблокировка счетов 65 коммунальных предприятий. Третье – увеличение доли НДФЛ, которая остается общинам", – сказал исполнительный директор АГУ.

По его словам, представителям самоуправления также пообещали рассмотреть их просьбу о передаче ПТУ в собственность областных центров и не забирать 5% местного акциза с табака.

Мэр Днепра Борис Филатов видит несколько причин, почему на Банковой захотели создать новый орган. Первая – результат правящей партии на местных выборах.

"Второе – пришло, скорее всего, понимание того, что в такой большой, сложной и разной стране, как Украина, невозможно ходить колоннами и построить КПСС. Однозначно, различные форматы диалога – формальные, неформальные – это тоже прекрасно. Третье – это банальность, но тем не менее. Руководитель государства должен выстраивать со всеми диалог. Поэтому подобного рода площадка должна быть", – отметил Филатов.

Мэры пока довольны новым форматом общения с Зеленским (фото: president.gov.ua)

Сторонние наблюдатели усмотрели в создании Конгресса и другие цели, выгодные Банковой. Одна из обсуждаемых теорий сводится к тому, что новый орган будет альтернативой Ассоциации городов. Сейчас ее возглавляет Виталий Кличко, у которого в последние месяцы не самые гладкие отношения с командой президента.

В пользу этой версии играет тот факт, что столичный мэр оказался за бортом нового органа. Кличко даже не позвали на ее первое заседание – он наблюдал за Конгрессом по онлайн-связи. РБК-Украина обращалось за комментарием к пресс-секретарю мэра Киева, однако на момент публикации позиция предоставлена не была.

Против этой версии свидетельствует то, что АГУ участвовала в формировании президиума Конгресса. Ее правление делегировало туда Александра Слобожана. Кроме него, в президиум вошли мэры Львова, Житомира и Днепра. Главой Палаты местных властей избрали Андрея Садового, Сергея Сухомлина и Бориса Филатова – его замами.

Избрание руководства палаты не было "кулуарной историей", отметил мэр Днепра. По его словам, организационный комитет Конгресса предложил кандидатуры, за которые потом голосовали делегаты.

То, что некоторые мэры вошли в руководство Палаты, не значит, что они переметнулись "под крыло" Банковой и будут ей подыгрывать, говорит еще один источник издания в местном самоуправлении. Если новый орган будут пытаться использовать в угоду Офиса, то мэры участвовать в этом не станут, добавил собеседник.

По словам Садового, предложение возглавить Палату местных властей стало для него неожиданностью. Поэтому он решил пока ограничиться сроком в полгода на этом посту, чтобы увидеть на практике работу органа.

"Если мы работаем без политиканства и без использования местного самоуправления в чьих-то партийных интересах, тогда я готов работать. Если я увижу какие-то недобрые намерения – тогда без меня", – объяснил изданию городской голова Львова.

В самой Ассоциации не считают, что цель Конгресса – пошатнуть их позиции. Наоборот – новый орган может стать еще одной площадкой, где представители АГУ смогут лоббировать интересы местного самоуправления, говорит Слобожан.

"Конгресс – это консультативно-совещательный орган по Конституции, который предлагает президенту для широкого обсуждения определенные решения с местного уровня. А мы – Ассоциация городов – представляем интересы крупных, средних, малых городов, сел и поселков. Мы как своего рода профсоюз", – сказал исполнительный директор Ассоциации.