У Зеленского рассказали об отношениях с местной властью

Придя к власти, команда Владимира Зеленского не спешила выстраивать диалог с местными элитами. Во время карантина из-за коронавируса прошла волна "бунтов", когда облцентры самовольно смягчали и отказывались от карантинных ограничений.

Ситуация изменилась, когда вместо Сергея Трофимова за региональное направление в ОП с осени прошлого года стал отвечать Кирилл Тимошенко. Он взялся выравнивать отношения Банковой с местной властью.

"После прошлогодних выборов в органы местного самоуправления коммуникация между центральной и местной властями сильно изменилась. В лучшую сторону. Мы же понимаем, что когда разные ветви власти работают вместе и находят общий язык, то и выиграют от этого все", - сказал РБК-Украина Тимошенко.