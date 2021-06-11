У Зеленского рассказали об отношениях с местной властью
Придя к власти, команда Владимира Зеленского не спешила выстраивать диалог с местными элитами. Во время карантина из-за коронавируса прошла волна "бунтов", когда облцентры самовольно смягчали и отказывались от карантинных ограничений.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами".
Ситуация изменилась, когда вместо Сергея Трофимова за региональное направление в ОП с осени прошлого года стал отвечать Кирилл Тимошенко. Он взялся выравнивать отношения Банковой с местной властью.
"После прошлогодних выборов в органы местного самоуправления коммуникация между центральной и местной властями сильно изменилась. В лучшую сторону. Мы же понимаем, что когда разные ветви власти работают вместе и находят общий язык, то и выиграют от этого все", - сказал РБК-Украина Тимошенко.
Напомним, в Украине начал работу Конгресс региональных властей. Новый орган поможет наладить постоянный диалог между местной властью и правительством.
Отметим, президент ранее заявил, что в Украине будет разработано законодательство, которое направлено на оптимизацию доходной части местных бюджетов. Это означает, что еще больше налоговых поступлений будет оставаться на местах.