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У Зеленского рассказали об отношениях с местной властью

Новина українською →
Киев, Пятница 11 июня 2021 08:40
У Зеленского рассказали об отношениях с местной властью Фото: заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко (president.gov.ua)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Придя к власти, команда Владимира Зеленского не спешила выстраивать диалог с местными элитами. Во время карантина из-за коронавируса прошла волна "бунтов", когда облцентры самовольно смягчали и отказывались от карантинных ограничений.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами".

Ситуация изменилась, когда вместо Сергея Трофимова за региональное направление в ОП с осени прошлого года стал отвечать Кирилл Тимошенко. Он взялся выравнивать отношения Банковой с местной властью.

"После прошлогодних выборов в органы местного самоуправления коммуникация между центральной и местной властями сильно изменилась. В лучшую сторону. Мы же понимаем, что когда разные ветви власти работают вместе и находят общий язык, то и выиграют от этого все", - сказал РБК-Украина Тимошенко.

Напомним, в Украине начал работу Конгресс региональных властей. Новый орган поможет наладить постоянный диалог между местной властью и правительством.

Отметим, президент ранее заявил, что в Украине будет разработано законодательство, которое направлено на оптимизацию доходной части местных бюджетов. Это означает, что еще больше налоговых поступлений будет оставаться на местах.

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Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами