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Мэры Чернигова и Тернополя заявили, что не платили Шустеру за эфиры

Новости » Политика    21.09.2019 - 15:15
Мэры Чернигова и Тернополя заявили, что не платили Шустеру за эфиры
Фото: Савик Шустер (facebook.com/3S.tv)

Соколов и Надал опровергли заявления Коломойского о выплатах по 50 тыс. долларов

Бывший мэр Чернигова Александр Соколов и мэр Тернополя Сергей Надал опровергли заявления олигарха Игоря Коломойского о том, что они платили за участие в программах ведущего Савика Шустера. Об этом они заявили в эфире "Свободы слова" Савика Шустера.

Отметим, речь идет о заявлениях Коломойского о том, что некоторые украинские мэры якобы заплатили Шустеру по 50 тыс. долларов за участие в программах. Якобы после этого его программу сняли с эфира "1+1".

По словам Шустера, в 2015 году на телеканале "1+1" вышли только две программы, где участвовали мэры Чернигова Александр Соколов и Тернополя Сергей Надал, а третью уже сняли с эфира. По словам Соколова, он должен за эфиры у Шустера "за чашечку кофе и бутылку минеральной воды".

"Насколько я понимаю, вопрос звучит, было ли платным мое участие в программах. Я не один раз брал участие в программах Шустера. Ни одного раза я не платил, никто не обращался с предложением об оплате", - подчеркнул, в свою очередь, Сергей Надал.

Отметим, телеканал Коломойского снял с эфира программу "Шустер Live" в сентябре 2015 года. Согласно официальному заявлению канала, ток-шоу сняли из-за того, что "за последние несколько дней общество стало крайне напряженным и политизированным".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Шустер будет вести ток-шоу "Свобода слова" на телеканале "Украина" и подписал соответствующий контракт.

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