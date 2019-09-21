Мери Чернігова та Тернополя заявили, що не платили Шустеру за ефіри

Фото: Савік Шустер (facebook.com/3S.tv)

Соколов і Надал спростували заяви Коломойського про виплати по 50 тис. доларів

Колишній мер Чернігова Олександр Соколов та мер Тернополя Сергій Надал спростували заяви олігарха Ігоря Коломойського про те, що вони платили за участь в програмах ведучого Савіка Шустера. Про це вони заявили в ефірі "Свободи слова" Савіка Шустера.



Відзначимо, йдеться про заяви Коломойського про те, що деякі українські мери нібито заплатили Шустеру за 50 тис. доларів за участь в програмах. Нібито після цього його програму зняли з ефіру "1+1".

За словами Шустера, в 2015 році на телеканалі "1+1" вийшли тільки дві програми, де брали участь мери Чернігова Олександр Соколов та Тернополя Сергій Надал, а третю вже зняли з ефіру. За словами Соколова, він заборгував за ефіри у Шустера "за чашечку кави і пляшку мінеральної води".

"Наскільки я розумію, питання звучить, чи була платною моя участь в програмах. Я не один раз брав участь в програмах Шустера. Жодного разу я не платив, ніхто не звертався з пропозицією про оплату", - підкреслив, у свою чергу, Сергій Надал.

Відзначимо, телеканал Коломойського зняв з ефіру програму "Шустер Live" у вересні 2015 року. Згідно з офіційною заявою каналу, ток-шоу зняли через те, що "за останні кілька днів суспільство стало вкрай напруженим і політизованим".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Шустер вестиме ток-шоу "Свобода слова" на телеканалі "Україна" і підписав відповідний контракт.