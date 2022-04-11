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Мэру Рубежного сообщили о подозрении в коллаборационизме

Фото: мэр Рубежного Сергей Хортив (facebook.com)
Автор: Валерия Полищук

Мэру Рубежного (Луганская область) Сергею Хортиву сообщили о подозрении. Он подозревается в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Facebook.

По данным следствия, с 18 по 31 марта этого года подозреваемый, фактически самоустранившись от исполнения своих полномочий мэра Рубежного, вступил в преступный сговор с оккупационными войсками РФ и представителями "ЛНР".

"Получив от них предложение возглавить оккупационную власть в Рубежном, в нарушение требований Конституции и Законов Украины, добровольно согласился на нее", - говорится в сообщении.

Кроме того, Хортив во время личного приема граждан и в интервью представителям РФ заявил, что поддерживает решение Кремля о так называемой "спецоперации".

В то же время мэр Рубежного поддержал действия РФ и "ЛНР", направленные на захват территории Украины, а публично отрицал российскую вооруженную агрессию против Украины.

"Он призвал к сотрудничеству с государством-агрессором, вооруженными формированиями, оккупационной администрацией РФ под видом построения нового территориального образования, а также непризнанию распространения государственного суверенитета на временно оккупированные территории Украины", - говориться в сообщении.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабной войны России против Украины один мэр и главы трех общин в Луганской области оказались предателями.

Кроме того, глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что Хортив сдает российским оккупантам украинских активистов.

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