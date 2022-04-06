Мэр Рубежного сдает оккупантам украинских активистов, - Гайдай

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской военной областной администрации Сергея Гайдая в эфире телеканала "Дом" .

По его словам, ситуация в Рубежном становится "совсем плохой".

"Мэр, кроме того, что перешел на сторону оккупантов, он еще и активно с ними сотрудничает в плане выявления украинских активистов. Он их просто сдает", - заявил Гайдай.

Он также объяснил, что создание военно-гражданской администрации в Рубежном привело к тому, что Хортив после перехода на сторону оккупанта фактически "теперь никто".