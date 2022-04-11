Меру Рубіжного повідомили про підозру в колабораціонізмі

За даними слідства, з 18 по 31 березня цього року підозрюваний, фактично самоусунувшись від виконання своїх повноважень мера Рубіжного, вступив у злочинну змову з окупаційними військами РФ і представниками "ЛНР".

"Отримавши від них пропозицію очолити окупаційну владу в Рубіжному, в порушення вимог Конституції і законів України, добровільно погодився на неї", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Хортів під час особистого прийому громадян і в інтерв'ю представникам РФ заявив, що підтримує рішення Кремля про так звану "спецоперацію".

Разом з тим мер Рубіжного підтримав дії РФ і "ЛНР", спрямовані на захоплення території України, а публічно заперечував російську збройну агресію проти України.

"Він закликав до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією РФ під виглядом побудови нового територіального утворення, а також невизнання поширення державного суверенітету на тимчасово окуповані території України", - йдеться в повідомленні.