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Один мэр и главы трех общин в Луганской области оказались предателями, - Гайдай

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Луганская область, Воскресенье 03 апреля 2022 11:27
Один мэр и главы трех общин в Луганской области оказались предателями, - Гайдай Фото: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай (t.me dom_channel)
Автор: Юлия Бойко

В Луганской области на сторону оккупанта перешли четыре главы местных общин. В частности, главы Рубежного, Мелового, Марковки и Станицы Луганской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"Среди глав общин есть четыре предателя в Рубежном, Меловом, Марковке, Станице Луганской. На этих лицах после победы увидим, как работает закон о коллаборантах", - отметил он.

Отметим, на сторону оккупантов перешли:

  • городской голова Рубежного Сергей Хортив
  • глава Марковской общины Иван Дзюба
  • глава Меловской общины Олег Савченко
  • глава Станично-Луганской общины Альберт Зинченко

Напомним, ранее сообщалось, что на "нового мэра" Бердянска Александра Сауленко завели уголовное дело, его подозревают в коллаборационизме.

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