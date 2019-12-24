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Мэру Коростышева объявили подозрение

Новости » Происшествия     24.12.2019 - 08:57
Мэру Коростышева объявили подозрение
Фото: объявления подозрения (ssu.gov.ua)

СБУ разоблачила городского голову Коростышева в служебной халатности

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила подозрение мэру Коростышева Ивану Кохану. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Правоохранители разоблачили председателя Коростышевской горсовета на служебной небрежности, которая привела к растрате средств городского бюджета, выделенных на строительство автомобильных дорог.

По данным следствия, он не обеспечил надлежащую проверку качества выполненных работ, которые выделялись на ремонт дорог. Такими действиями мэра бюджету города был нанесен ущерб на сумму свыше 800 тысяч гривен.

"23 декабря 2019 года прокуратурой Житомирской области по сопровождению сотрудников Службы безопасности Украины должностному лицу объявлено о подозрении в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 367 УКУ", - говорится в сообщении.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Обуховского городского совета, в том числе мэра города, в незаконном отчуждении земельного участка, который принадлежит коммунальной собственности, что нанесло государству убытков на свыше 4 млн гривен.

Также Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения 20 млн гривен средств городского бюджета Киевской городской государственной администрации.

Уже третьему экс-нардепу объявили подозрение из-за компенсации на жилье ​Мэру Обухова сообщили о подозрении
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