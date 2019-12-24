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Меру Коростишева оголосили підозру

Новини » Надзвичайні події     24.12.2019 - 08:57
Меру Коростишева оголосили підозру
Фото: оголошення підозри (ssu.gov.ua)

СБУ викрила міського голову Коростишева на службовій недбалості

Служба безпеки України (СБУ) оголосила підозру меру Коростишева Івану Кохану. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Правоохоронці викрили голову Коростишівської міськради на службовій недбалості, яка призвела до розтрати коштів міського бюджету, виділених на будівництво автомобільних доріг.

За даними слідства, він не забезпечив належну перевірку якості виконаних робіт, які виділялися на ремонт доріг. Такими діями мера бюджету міста було завдано збитків на суму понад 800 тисяч гривень.

"23 грудня 2019 року прокуратурою Житомирської області за супроводу співробітників Служби безпеки України посадовцю оголошено про підозру у вчиненні злочину, відповідальність за який передбачено ч. 2 ст. 367 ККУ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Служба безпеки України раніше викрила посадових осіб Обухівської міської ради, в тому числі мера міста, в незаконному відчуженні земельної ділянки, що належить до комунальної власності, що завдало державі збитків на понад 4 млн гривень.

Також Служба безпеки України викрила схему розкрадання 20 млн гривень коштів міського бюджету Київської міської державної адміністрації.

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