​Мэру Обухова сообщили о подозрении

Фото: Александр Левченко (facebook.com)

Из-за действий чиновника более 500 граждан не получат социального жилья

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила должностных лиц Обуховского городского совета, в том числе мэра города, в незаконном отчуждении земельного участка, который принадлежит к коммунальной собственности, что нанесло государству ущерб на более 4 млн гривен. Об этом сообщается РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщается, схему незаконного отчуждения земли организовали мэр города Александр Левченко вместе с руководителями земельного и юридического отделов и членами исполкома городского совета.

"Под видом реализации в столичном регионе государственных социальных программ по обеспечению жильем участников боевых действий и внутренне перемещенных лиц злоумышленники вывели из собственности громады один гектар земли", - говорится в сообщении.

После чего оформленный на подставных лиц участок земли чиновники передали киевскому застройщику под строительство элитного коммерческого жилья. Прибыль от продажи квартир в жилом комплексе должна была идти на счета чиновников.

"Из-за действий злоумышленников более 500 граждан не получат социального жилья. Сейчас на незаконно изъятый земельный участок наложен арест", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), пятерым организаторам схемы, включая мэра Обухова, сообщено о подозрении.

Напомним, следователи ГБР в Полтаве разоблачили коррупционную схему главного государственного инспектора Харьковской таможни. Из-за действий таможенника государству был нанесен ущерб на 500 тыс. гривен. Чиновнику сообщили о подозрении.

Кроме того, во Львове задержали двух таможенников и пограничника, которые за взятки обеспечивали беспрепятственный ввоз товаров на территорию Украины.