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Мертва земля. У ЗСУ показали, як виглядає звільнена місяць тому Кліщіївка

Кліщіївка, Субота 21 жовтня 2023 11:16
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Мертва земля. У ЗСУ показали, як виглядає звільнена місяць тому Кліщіївка Фото: у ЗСУ показали, як виглядає звільнена Кліщіївка (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські воїни-десантники показали, як виглядає Кліщіївка під Бахмутом. Населений пункт був звільнений місяць тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 80-у окрему десантно-штурмову бригаду ДШВ ЗСУ у Facebook.

На опублікованих кадрах звільнений населений пункт більше нагадує випалену землю. У Кліщіївці майже не залишилося вцілілих будинків.

"Суцільні руїни. Мертва земля. Кліщіївка... Ще один доказ чергового злочину проти людства. Ще одна причина ніколи не забувати все скоєне окупантом на нашій землі", - йдеться у повідомленні.

Бої під Бахмутом

Бахмутський напрямок довгий період залишається один з епіцентрів боїв. За даними Генштабу ЗСУ, наші воїни атакують на південному фланзі. Саме там місяць тому були звільнені населені пункти Кліщіївка та Андріївка.

Саме місто Бахмут поки контролюють російські загарбники. Але Сили оборони допускають, що окупантів може чекати оточення.

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