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Мертвая земля. В ВСУ показали, как выглядит освобожденная месяц назад Клещиевка

Клещиевка, Суббота 21 октября 2023 11:16
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Мертвая земля. В ВСУ показали, как выглядит освобожденная месяц назад Клещиевка Фото: в ВСУ показали, как выглядит освобожденная Клещиевка (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские воины-десантники показали, как выглядит Клещиевка под Бахмутом. Населенный пункт был освобожден месяц назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ДШВ ВСУ в Facebook.

На опубликованных кадрах освобожденный населенный пункт больше напоминает выжженную землю. В Клещиевке почти не осталось уцелевших домов.

"Сплошные руины. Мертвая земля. Клещиевка... Еще одно доказательство очередного преступления против человечества. Еще одна причина никогда не забывать все совершенное оккупантом на нашей земле", - говорится в сообщении.

Бои под Бахмутом

Бахмутское направление долгий период остается одним из эпицентров боев. По данным Генштаба ВСУ, наши воины атакуют на южном фланге. Там месяц назад были освобождены населенные пункты Клещиевка и Андреевка.

Сам город Бахмут пока контролируют российские захватчики. Но Силы обороны допускают, что оккупантов может ждать окружения.

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