У Мерца закликали Європу "вийти з зони комфорту" та вдарити по РФ жорсткішими санкціями

Він вважає, що наступний 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, який почали готувати 20 травня, повинен бути жорстким і містити у собі деякі заходи, які можуть "вплинути на інші країни ЄС".

"Ми повинні вийти із зони комфорту і вжити заходів, які дійсно виходять за рамки статус-кво", - сказав Фрей.

На запитання, чи означає це заборони на імпорт газу чи урану та використання заморожених російських державних активів, Фрей відповів: "Це саме ті заходи, які дійсно зашкодять Росії - і таким чином досягнуть того впливу, якого ми насправді очікуємо за допомогою санкцій".

Він також підтримав заклики до санкцій щодо газопроводу "Північний потік" через Балтійське море.

Фрей звинуватив російського диктатора Володимира Путіна у відсутності наміру шукати миру, зазначивши, що навіть під час переговорів з Україною минулого тижня в Стамбулі атаки Росії "продовжувалися безперервно - вони навіть посилилися". Глава адміністрації канцлера Німеччина вважає, що Путін тягне час.

Він не виключає можливості збільшення Німеччиною військової допомоги Україні. Фрей не уточнив, наскільки може збільшитися ця допомога.