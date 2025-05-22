У Мерца призвали Европу "выйти из зоны комфорта" и ударить по РФ жесткими санкциями

Он считает, что следующий 18-й пакет санкций ЕС против России, который начали готовить 20 мая, должен быть жестким и включать в себя некоторые меры, которые могут "повлиять на другие страны ЕС".

"Мы должны выйти из зоны комфорта и принять меры, которые действительно выходят за рамки статус-кво", - сказал Фрей.

На вопрос, означает ли это запреты на импорт газа или урана и использование замороженных российских государственных активов, Фрей ответил: "Это именно те меры, которые действительно навредят России - и таким образом достигнут того влияния, которого мы на самом деле ожидаем с помощью санкций".

Он также поддержал призывы к санкциям против газопровода "Северный поток" в Балтийском море.

Фрей обвинил российского диктатора Владимира Путина в отсутствии намерения искать мира, отметив, что даже во время переговоров с Украиной на прошлой неделе в Стамбуле атаки России "продолжались непрерывно - они даже усилились". Глава администрации канцлера Германия считает, что Путин тянет время.

Он не исключает возможности увеличения Германией военной помощи Украине. Фрей не уточнил, насколько может увеличиться эта помощь.