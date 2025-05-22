У Мерца призвали Европу "выйти из зоны комфорта" и ударить по РФ жесткими санкциями

В новом правительстве Германии считают, что Европа должна "выйти из зоны комфорта" в вопросе санкций против России. Берлин считает, что нужно ввести санкции против российского газа и урана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу администрации нового канцлера Германии Торстена Фрея в интервью Reuters.
Он считает, что следующий 18-й пакет санкций ЕС против России, который начали готовить 20 мая, должен быть жестким и включать в себя некоторые меры, которые могут "повлиять на другие страны ЕС".
"Мы должны выйти из зоны комфорта и принять меры, которые действительно выходят за рамки статус-кво", - сказал Фрей.
На вопрос, означает ли это запреты на импорт газа или урана и использование замороженных российских государственных активов, Фрей ответил: "Это именно те меры, которые действительно навредят России - и таким образом достигнут того влияния, которого мы на самом деле ожидаем с помощью санкций".
Он также поддержал призывы к санкциям против газопровода "Северный поток" в Балтийском море.
Фрей обвинил российского диктатора Владимира Путина в отсутствии намерения искать мира, отметив, что даже во время переговоров с Украиной на прошлой неделе в Стамбуле атаки России "продолжались непрерывно - они даже усилились". Глава администрации канцлера Германия считает, что Путин тянет время.
Он не исключает возможности увеличения Германией военной помощи Украине. Фрей не уточнил, насколько может увеличиться эта помощь.
Напомним, 20 мая Европейский Союз принял 17-й пакет санкций против России. Он был направлен на "теневой флот" РФ.
Также ранее лидеры Франции, Германии, Великобритании и других стран Европы заявили, что готовы усилить санкции против Москвы, если та откажется прекращать огонь или делать другие шаги к миру.
Президент США Дональд Трамп тоже заявлял, что рассматривает санкции против РФ. Однако Вашингтон не спешит их вводить.
Госсекретарь Марко Рубио сказал, что США не спешат с санкциями, потому что якобы из-за этого РФ может выйти из переговоров по завершению войны против Украины.
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