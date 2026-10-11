У Мерца відреагували на заклик Трампа щодо виборів нового президента України

Вадефуль наголосив, що Німеччина продовжує підтримувати Україну та її уряд, а також "повністю підтримує президента у виконанні ним своїх складних обов'язків".

Він зробив цю заяву під час зустрічі керівництва Християнсько-демократичного союзу (ХДС) канцлера Фрідріха Мерца.

Коментарі пролунали після того, як Трамп у суботу закликав замінити Зеленського. На переконання журналістів, вони засвідчили поглиблення розбіжностей між Берліном і Вашингтоном.

Німеччина, яка є найбільшим європейським донором України, у суботу підтвердила намір зберігати санкції проти Росії. Це сталося попри заяву Трампа про тимчасове скасування американських санкцій щодо російського палива.

Вадефуль, який минулого місяця зустрічався з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, заявив про необхідність дотримуватися "послідовності і ясності", щоб підтримувати Україну та змусити Москву перейти до переговорів.

"Нам не потрібно менше тиску, нам потрібен більший тиск на Путіна, щоб він був готовий до переговорів... Саме цього вимагає цей момент, і саме цього прагне уряд", - сказав Вадефуль.